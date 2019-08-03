Суд в Москве арестовал первых фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО.

Пятничные заседания по резонансному делу запомнились оперативностью, с которой принимались решения об аресте, и неубедительностью следователей. Представители СК не могли толком объяснить, в чем они увидели массовые беспорядки и как с ними связаны фигуранты.

Подозрения в отношения Ивана Подкопаева объяснили тем, что у него в рюкзаке после задержания нашли молоток, противогаз и перцовый баллончик. Волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло собирался выйти под залог в миллион рублей, но не получилось. Он отмечал, что в деле нет ни фотографий, ни показаний против него. Поручительство членов президентского совета по правам человека не помогли.

Активист Кирилл Жуков, задравший забрало полицейского шлема, обвиняется кроме участия в беспорядках в применении насилия против представителя власти. Такой же набор обвинений у Самариддина Раджабова, который, по версии следствия, бросил пластиковую бутылку в стража порядка. За решетку отправился YouTube-блогер, студент Вышки Его Жуков.

Представитель следствия заявил на суде, что организаторы беспорядков пока не установлены.