Новая несогласованная акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы

Новая не согласованная с властями акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы.

Акцию хотят провести на Бульварном кольце. Любовь Соболь, одна из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, призвала всех выйти в любую точку. «Это будет мирное шествие, за наше право на голос», написала в твиттере Соболь, которая голодает уже три недели. Акцию попытаются провести, несмотря на то, что почти все лидеры протеста остаются в спецприёмниках. Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков. Последние двое незарегистрированные кандидаты. Столичная прокуратура вчера вынесла предостережение Соболь и предупредила о недопустимости нарушения закона. Она ответила, что всё равно выйдет на несогласованную акцию. Митинг за свободные выборы хотела также устроить сегодня Либертарианская партия. Она предложила несколько мест, в том числе у здания ФСБ на Лубянке, столичные власти в ответ — проспект Сахарова. Либертарианцев это не устроило. После переговоров с чиновниками одного из лидеров партии Михаила Светова задержали и арестовали на 30 суток.

Разрешение на акцию пыталась получить и группа муниципальных депутатов. Они направили в префектуру Центрального округа заявки на проведение пикетов на нескольких бульварах в поддержку независимых кандидатов. Им отказали.

Между тем мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова. По словам первого замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника, заявителем акций стал Виктор Шендерович. Однако сам писатель причастность к этим митингам в разговоре с «Эхом Москвы» опроверг. Виктор Шендерович назвал согласование мероприятий попыткой уменьшить количество участников на сегодняшней протестной акции.

Как выяснило «Эхо Москвы», заявителем митингов является муниципальный депутат Денис Шендерович.