Московские чиновники предложили владельцам магазинов и кафе в центре города завтра закрыться из-за протестов

Бумаги поступили из районных управ, сообщили телеканалу «Дождь» местные предприниматели. Ранее столичная полиция просила перенести субботний матч «Спартак»-«Динамо» из-за возможной нехватки полицейских в день несогласованной акции. Футбольные клубы и РПЛ перенести встречу отказались.

Завтра в Москве пройдет несогласованная акция в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестами участников протестов 27-го июля.