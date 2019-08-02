По итогам акции 27-го июля 88 человек были отправлены под административный арест

Более 330-ти оштрафованы, — сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. Всего поступило более тысячи административных материалов. Рассмотрение остальных состоится на следующей неделе.

По данным правозащитников, на несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек. Десятки пострадали от действий полиции. Дизайнеру, который вышел на утреннюю пробежку еще до акции, при задержании сломали ногу, а потом завели административное дело.

СК также возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Арестованы 6 фигурантов.