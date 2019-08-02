Семья Жанны Фриске вернула все деньги, собранные на лечение певицы

Исполнительница скончалась в 2015 году после длительной борьбы с раком головного мозга.

Более 13,5 миллионов рублей поступило на счет благотворительной организации «Русфонд» — эти деньги и еще 8 миллионов, которые были выплачены ранее, родственники Жанны Фриске должны были вернуть, поскольку не смогли предоставить доказательств того, что средства были потрачены на лечение певицы. Деньги на помощь исполнительнице, у которой в 2013 году диагностировали опухоль мозга, «Русфонд» собрал благодаря телемарафону. Всего пожертвовали около 70 миллионов рублей. Часть средств была потрачена на лечение певицы, часть по ее просьбе направили для оплаты лечения девяти онкобольных детей. При этом на что пошли оставшиеся 20 миллионов, оставалось неясным. Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал вернуть неистраченную сумму. Добиваться этого пришлось через суд. Иск «Русфонда» удовлетворили 2 года назад, а спустя год организация выиграла еще один суд, добившись того, чтобы часть имущества родителей исполнительницы выставили на торги.

Возвращенные деньги «Русфонд» направит на лечение детей, страдающих

онкологическими заболеваниями.