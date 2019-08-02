По делу о массовых беспорядках в Москве сегодня были арестованы 5 человек

Пресненский суд отправил в СИЗО волонтера штаба Любови Соболь Алексея Миняйло, бывшего сотрудника Росгвардии Кирилла Жукова, техника Ивана Подкопаева и прораба Самариддина Раджабова. Последним сегодня был арестован студент Высшей кшолы экономики Егор Жуков. Решение об аресте принималось исключительно формально сказал Эху его адвокат Даниил Берман

Дело о массовых беспорядках СК возбудил после акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму 27-го июля. Тогда были задержаны почти 1400 человек. Десятки пострадали от полиции.