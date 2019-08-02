Избитый участник акции 27 июля подал в СК жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии

Избитый участник акции 27 июля Борис Канторович подал в Следственный комитет жалобу на противоправные действия сотрудников Росгвардии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

«Вчера было написано заявление о противоправных действиях сотрудников Росгвардии, сегодня оно отправлено почтой в Следственный комитет для проведения проверки», — сказал он.

По словам адвоката, сотрудники Росгвардии избили Б.Канторовича резиновыми палками в районе Театрального проезда, д.5 на акции в поддержку независимых кандидатов в Москве. Адвокат подчеркнул, что его доверитель не совершил никаких противоправных действий и не оказывал сопротивления полиции. Ему было нанесено не менее трех ударов: в область правого уха, в область предплечья правой руки и в затылочную часть головы.

Д.Джулай добавил, что перед тем, как посадить Б.Канторовича в автозак, сотрудник Росгвардии схватил его за волосы, ударил головой об косяк двери и разбил ему голову.

Сотрудники полиции также отказались вызвать для пострадавшего скорую, отметил Д.Джулай.

Врачи Боткинской больницы диагностировали Б.Канторовичу тупую травму грудной клетки, правой верхней конечности, головы, шеи, множественные подкожные гематомы и ушибы мягких тканей в области головы, шеи, задней стенки грудной клетки, правой верхней конечности.

Несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошел 27 июля в Москве. По данным ОВД-Инфо, на акции были задержаны 1373 человека.