В СК сообщили, что среди задержанных на субботней акции в Москве найдены 134 уклониста от армии

В ведомстве напомнили, что уклонение от воинской службы может наказываться сроком лишения свободы до 2-х лет. Между тем, в июне в Генштабе сообщили, что количество уклонистов по всей стране значительно сократилось и теперь составляет около тысячи человек.

В субботу в Москве прошли протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. По данным правозащитников, были задержаны почти 1400 человек. Полиция и Росгвардия применяли дубинки. Один из пострадавших, Борис Канторович, пожаловался на силовиков в СК, — сообщил «Эху» его адвокат Дмитрий Джулай.