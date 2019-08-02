Пять человек отправлены в СИЗО по делу о массовых беспорядках в Москве

Решения вынесли сегодня судьи Пресненского суда. Среди арестованных волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, студент Высшей школы экономики Егор Жуков, бывший сотрудник Росгвардии Кирилл Жуков, работающий техником Иван Подкопаев, у которого, согласно материалам дела, нашли нож, перцовый баллончик и молоток и уроженец Таджикистана, 21-летний прораб Самариддин Раджабов.

СК возбудил уголовное дело после протестов 27-го июля. Журналисты и правозащитники, которые наблюдали за событиями в Москве, отмечают, что никаких массовых беспорядков не было.