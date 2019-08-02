Защита обжалует решение суда об избрании меры пресечения для студента, обвиняемого в участии в массовых беспорядках

Защита обжалует решение суда об избрании меры пресечения для студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил его адвокат Даниил Берман.

«Они это обосновали дежурной лубочной фразой — что дело только возбуждено и расследуется и якобы обвиняемый может скрыться, влиять на свидетелей, уничтожить доказательства, а также якобы есть какие-то неустановленные лица и обвиняемый может с ними контактировать, хотя домашний арест исключает возможность контактов. Это дежурный формальный подход. Безусловно, мы будем обжаловать решение об аресте», — сказал он.

Д.Берман подчеркнул, что предъявленное Е.Жукову обвинение носит «издевательски дежурный характер» из-за своей формальности и отсутствия доказательств.

«Совершенно невнятное обвинение на полтора листочка. Мне как адвокату на этой стадии непонятно, в чем обвиняется Егор — что именно он делал, как делал и так далее. Все производство в поддержании ходатайства об избрании меры взятия под стражу состоит только из постановления о возбуждении уголовного дела и постановлении о разнообразных соединениях, разъединениях и выделениях, о создании оперативно-следственной группы. Доказательство вины Егора туда забыли положить», — заявил он.

Сегодня Пресненский суд Москвы отправил под арест до 27 сентября Егора Жукова — шестого фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.