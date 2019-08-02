Власти Литвы заявили, что используют все возможности взыскать с «Газпрома» почти полтора миллиарда евро

В Минэнерго республики пояснили, что это компенсация за российский газ, который был приобретен по завышенной цене, — передает ТАСС. Ранее стало известно, что Литва направила в Верховный суд Швеции жалобу на постановление апелляционного суда этой страны, который ранее отклонил претензии прибалтийской республики к «Газпрому».

В Вильнюсе утверждают, что пользуясь монопольным положением на литовском рынке природного газа, российская компания якобы поставляла сырье с 2004-го по 2012 годы по несправедливой цене. В «Газпроме» это отрицают.