Среди участников субботних протестов нашли десятую часть уклонистов по всей стране

Как сообщили сегодня в Следственном комитете, это 134 человека. Ведутся доследственные проверки по фактам уклонения от службы в армии, — передает ТАСС.

Между тем, в конце июня в Генштабе сообщили, что количество уклонистов по всей России значительно снизилось и теперь составляет около тысячи человек, — передавало агентство РИА.

В субботу в Москве прошли протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. По данным правозащитников, были задержаны почти 1400 человек, десятки пострадали от действий полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Пять фигурантов были сегодня отправлены в СИЗО.