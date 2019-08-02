Власти Москвы согласовали 100-тысячные митинги на проспекте Сахарова на 10-е и 11-е августа

Как передает РИА, организатором был назван писатель и публицист Виктор Шендерович, но на самом деле заявки подал муниципальный депутат Денис Шендерович. Он подтвердил это «Эху Москвы». Денис Шендерович сказал, что окончательно решение, проводить акции в эти даты или нет, еще не принято, поскольку нет ответов из мэрии Москвы по другим заявкам.

Завтра в Москве пройдет несогласованная акция в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестами участников протестов 27-го июля.