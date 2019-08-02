По итогам акции 27-го июля 88 человек были отправлены под административный арест

. Всего поступило более тысячи административных материалов. Рассмотрение остальных состоится на следующей неделе.

По данным правозащитников, на несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек. Десятки пострадали от действий полиции. Известному дизайнеру, который вышел на утреннюю пробежку еще до акции, при задержании сломали ногу, а потом завели административное дело. Среди задержанных на акции 27-го июля выявлено 134 человека, которые уклоняются от воинской службы, — сообщили сегодня в СК. В ведомстве напомнили, что за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.