Организаторы еще не приняли решение о проведении митингов на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Организаторы еще не приняли решение о проведении митингов 10 и 11 августа на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат муниципального округа Кунцево Денис Шендерович, подавший заявку о проведении митингов в мэрию.

«Решение о том, будем ли мы проводить 10 или 11 августа, пока еще не принимали. Во-первых, у нас нет ответа по остальным заявкам на другие адреса и даты от других заявителей, а во-вторых, у нас пока не состоялась открытая встреча с мэрией на предмет обсуждения этих мероприятий», — сказал он.

Д.Шендерович подчеркнул, что его заявки на проведение митингов на проспекте Сахарова были «подстраховочными и альтернативными на случай, если всем коллегам откажут».

Он добавил, что на данный момент известно об отказе мэрии организовывать серию пикетов на Бульварном кольце, а также шествие по Новому Арбату.

«Мэрия еще не на все заявки ответила, пока еще говорить рано. Ждем ответа», — заявил он.

Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник заявил, что мэрия согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. участников каждый.