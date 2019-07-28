Журналист Шендерович опроверг информацию о причастности к организации митингов 10 и 11 августа в Москве

Журналист Виктор Шендерович опроверг информацию о причастности к организации митингов 10 и 11 августа в Москве. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не знаю, кому и зачем понадобилось включать меня в организаторы митинга 10 и 11го августа. Это либо глупость, либо провокация. Никакого отношения я к этим митингам не имею. Думаю, все это делается, чтобы снизить явку завтра», — сказал он.

Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник заявил, что мэрия согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. участников каждый. В качестве организатора митингов он назвал Виктора Шендеровича.

При этом СМИ отмечают, что заявки на митинги 10 и 11 августа в московскую мэрию подал муниципальный депутат из Кунцева Денис Шендерович.