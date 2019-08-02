В Петербурге предполагаемому убийце активистки Елены Григорьевой предъявили обвинение

29-ти летнему Алексею Волнянко уже предъявили обвинение в убийстве. Это говорится в сообщении Следственного комитета. Показания на Волнянко дал предыдущий задержанный – Даврон Мухамедов. Он, как выяснилось, к убийству не причастен. В день убийства – то есть две недели назад – Мухамедов действительно встречался с Григорьевой: они выпивали на окраине города, однако женщина вечером ушла. Как выяснило следствие, недалеко – как раз домой к случайному знакомому Волнянко. Между ними произошел конфликт: по словам мужчины, Григорьева оскорбила его, назвав «лохом». На эту реплику Волнянко отреагировал остро: он восемь раз ударил женщину ножом. Орудие убийства молодой человек выкинул в кусты, а тело Григорьевой впоследствии обнаружили случайные прохожие.

Напомним, Елена Григорьева участвовала в акциях демократического, антивоенного и ЛГБТ движений. За это ей неоднократно угрожали.