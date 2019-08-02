Пресненский суд Москвы арестовал шестого фигуранта дела о массовых беспорядках

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков отправлен под арест до 27-го сентября, несмотря на поручительство проректора вуза Валерии Касамары. Сегодня были арестованы четверо фигурантов. Еще один был отправлен судом под стражу в понедельник, — передает ТАСС.

Дело о массовых беспорядках СК возбудил после акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму 27-го июля. Тогда были задержаны почти 1400 человек. Десятки пострадали от полиции.