Виктор Шендерович опроверг информацию от мэрии Москвы о том, что подал заявки на митинги 10-го и 11-го августа

В правительстве города заявили, что согласованы протесты на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек. Об этом сообщает РИА со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Сам писатель сказал «Эху Москвы», что согласование будущих мероприятий является попыткой уменьшить количество участников завтрашних протестов.

Как выяснило «Эхо Москвы», заявки на митинги 10-го и 11-го августа в мэрию подал муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович. Он подтвердил это нашей радиостанции и объяснил, что фактически это подстраховка.

Завтра в Москве намечены протесты на Бульварном кольце. Акция связана с недопуском кандидатов в Мосгордуму и арестами участников протестов в прошлую субботу. Полиция призывает не участвовать в акции.