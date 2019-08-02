Мэрия Москвы согласовала два митинга 10-го и 11-го августа на проспекте Сахарова

Их организатором назван писатель и публицист Виктор Шендерович. Это сообщает РИА со ссылкой на первого зам.главы департамента региональной безопасности Василия Олейника. По его словам, митинги согласованы на 100 тысяч человек каждый. Сам Виктор Шендерович опроверг свою причастность к этим митингам и в интервью «Эху» назвал их провокацией. Как выяснила наша радиостанция, заявки подал муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович. Он «Эху» это подтвердил.

Протесты в связи с недопуском кандидатов на выборы в Мосгордуму намечены и на завтра в Москве. Полиция призывает в них не участвовать.