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18:29, 02 августа 2019

Клуб Ростов наказан условно за инцидент после матча со Спартаком

Клуб Ростов наказан условно за инцидент после матча со Спартаком, когда сотрудники ОМОНа избили на стадионе московских болельщиков.
Ростов будет проводить матчи на нейтральном поле условно. Как не странно звучит формулировка, но по сути она означает, что клубу вынесено предупреждение. В случае повторения подобного команде предстоит играть за пределами родного города на самом деле. Срок условного наказания – до конца чемпионата, то есть до весны будущего года. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза счел, что хозяевам поля не удалось обеспечить должную безопасность. Именно так трактовали члены КДК эпизод после матча российского чемпионата, когда ОМОНовцы напали в подтрибунном помещении на спокойно стоящих болельщиков и начали избивать их дубинками, в том числе, тех, кто падал от ударов. Полицейские объяснили свои действия тем, что фанаты мешали им задержать человека, который применил на трибуне пиротехнику, однако съемки с камер наружного наблюдения говорили о совершенно другом. Отряд ОМОНА врезался в толпу и начал наносить удары по спокойно стоящим людям. Интересно, что видео было опубликовано поздним вечером накануне заседания и его появление вряд ли было случайным. В Спартаке на случившееся отреагировали резко и обратились в Прокуратуру. Реакции пока не последовало.

Кроме того, Ростов оштрафован на 650 тысяч рублей. Следующий домашний матч команда сыграет против Крыльев Советов 12 августа.



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