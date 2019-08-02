Бизнесмен, который прошлой осенью угрожал взорвать себя возле Кремля получил два года колонии

Бизнесмен, который прошлой осенью угрожал взорвать себя возле Кремля и требовал встречи с начальником Росгвардии Виктором Золотовым, получил два года колонии. Приговор сегодня вынес Тверской суд Москвы.

Перекрытый Васильевский спуск. Чёрный внедорожник Мерседес Гелендваген у храма Василия Блаженного, возле него люди в штатском — сотрудники ФСО. Немного дальше полицейские. Так выглядел центр Москвы дождливым днём 3 октября прошлого года. Полиция оцепила Красную площадь, людей оттуда эвакуировали. Предприниматель из Приморья больше часа держал силовиков в напряжении. Он требовал встречи с Владимиром Путиным или Виктором Золотовым, угрожая в противном случае взорвать себя и свою машину – в ней был баллон с газом, и добился своего. Начальник Росгвардии приехал спустя примерно час и сел в его автомобиль. После того как Золотов оттуда вышел, 41-летний мужчина, выступавший с угрозами сдался. Бизнесмена Дмитрия Шалая Тверской суд сегодня признал виновным в хулиганстве. Он получил реальный срок: два года колонии общего режима. Приговор вынесла судья Марина Сизинцева. Осуждённому засчитали время, проведённое в СИЗО, по схеме день за полтора. Судья также приняла во внимание, что у Шалая маленькие дети, жена-инвалид и пожилые родители. В заключении бизнесмен должен пройти курс лечения у психиатра. Вещественное доказательство – газовый баллон должен быть уничтожен, постановила судья. Срок, назначенный судьёй меньше, чем просил прокурор. Он требовал трёх лет колонии. Проблемы с бизнесом, как рассказывал сам Шалай, вынудили его проехать через всю страну в Москву и решиться на отчаянный шаг: проехать на Красную площадь. Это пресекли полицейские. Мужчину остановили, ему сделали замечание. После этого начались угрозы. Встречи с Золотовым Шалай потребовал, чтобы через него передать главе страны информацию о беззакониях в уголовно-исполнительной системе. О том, что начальник Росгвардии приехал к Васильевскому спуску и вступил в переговоры с бизнесменом, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В соцсетях многие предположили, что история могла быть постановочной. В Росгвардии сказали на это, что Золотов цитата «никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях».

В 90е годы Шалай был осуждён за грабёж. При этом у него как напоминает агентство ТАСС два высших образования – психолога и экономиста.