Против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Навального, по некоторым данным, собираются возбудить уголовное дело

Их подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Через счета сотрудников ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Почти половина этих средств – оборот по счетам главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, 200 миллионов – по счетам бывшего директора ФБК Романа Рубанова. МВД проверило и некоторых других сотрудников, а также счета в других банках, но обороты по ним не указываются в материалах доследственной проверки, которые оказались в распоряжении издания «Проект». Оно пишет, что по данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег, десятки миллионов рублей, наличными на свои счета через банкоматы. Эксперты ведомства полагают, что эти средства, цитата, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности». В связи с этим семь сотрудников ФБК подозреваются в легализации денег, приобретенных другими лицами преступным путем, а также в уклонении от уплаты налогов в течение нескольких лет. В частности утверждается, что от Волкова и Рубанова налоговые службы не получили несколько миллионов рублей. Сам Волков предполагает, что цель готовящегося уголовного дела – объявить все пожертвования фонду «отмыванием» и сделать невозможным финансирование региональных штабов Навального.

В Следственном комитете сказали, что у них «пока нет комментариев по этому поводу».

Основатель ФБК Алексей Навальный и директор фонда Иван Жданов в настоящий момент отбывают административный арест за призывы к участию в несанкционированной акции.