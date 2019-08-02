Посольство России в Токио получило представление от МИД Японии в связи с поездкой Медведева на остров Итуруп

Посольство России в Токио получило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра Медведева на южнокурильский остров Итуруп, — сообщили ТАСС в российской дипмиссии. Дипломаты отметили, что японская сторона не заявляла протест – скорее, это было выражение недовольства.

Сам премьер Медведев пообещал приезжать на Курилы чаще.

Поездки российских руководителей на Курилы совершаются для того, чтобы подтвердить, что это наша земля и мы ее никому не отдадим, считает академик Алексей Арбатов.

По словам Арбатова, отношения с Японией поездки на Курилы не улучшают.