Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987 с это дня утратил силу

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987-ом году, с сегодняшнего дня утратил силу. Это произошло по инициативе американской стороны, — говорится в официальном сообщении МИД России. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео возложил вину на Россию, которая, по мнению Вашингтона, не соблюдала договор. НАТО поддержало Америку и возложило ответственность за прекращение действия договора на Москву. Альянс пообещал разработать пакет «сбалансированных мер» для противодействия России и защиты союзников.



США начинают раскручивать гонку вооружений, — считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Россия может разместить свои ракеты ближе к США и с аналогичным подлетным временем в том случае, если Вашингтон развернет системы, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — заявил Интерфакс замглавы МИДа Сергей Рябков. Он призвал США и НАТО, цитирую, «перестать играть в бирюльки» с европейской и глобальной безопасностью.

Заявления дипломата – пустая угроза. Ни одна страна не согласится на размещение российских ракет, — считает независимый военный обозреватель Александр Гольц.

Теоретически, ракеты могут долететь до Аляски с Дальнего Востока, но это не самый разумный вариант, — добавил Гольц.

Мир оказался на пороге новой гонки вооружений, — считает «Независимая газета». По мнению издания, в этой ситуации не может не волновать судьба единственного из действующих масштабных соглашений по контролю над вооружениями Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3. Он подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010-ом году, — пишет издание в редакционной статье. Подробнее – Инесса Землер.

Судя по заявлениям помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, договор вряд ли будет пролонгирован, хотя окончательного решения в Вашингтоне пока не принято. По словам Болтона, СНВ-3 с самого начала был ущербным, так как не охватывал тактическое ядерное оружие малого радиуса действия и современные российские системы доставки. Кстати, на недавних слушаниях в Конгрессе новый глава Пентагона Марк Эспер также указал, что договор СНВ должен включать весь ядерный потенциал России.