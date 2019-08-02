Префектура Центрального округа не согласовала пикеты на бульварах 3 августа, объяснив, что нарушены сроки подачи уведомлений. Между тем, организаторы, среди которых муниципальные депутаты Елена Русакова и Андрей Морев, сообщили Интерфаксу, что все равно намерены выйти на бульвары, чтобы встретиться с избирателями. Муниципальные депутаты разных районов Москвы уведомили столичные власти. Как написала Русакова в Фейсбуке, люди все равно придут. Это абсолютно невозможно запретить, это физически невозможно остановить. Муниципальные депутаты призвали мэра Москвы и правоохранительные органы обеспечить порядок, безопасность граждан и воздержаться от применения силы.