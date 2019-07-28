ОИК N 43 не собрала кворум на заседание по допуску на выборы в Мосгордуму Митрохина

Окружная избирательная комиссия N 43 не собрала кворум на заседание по допуску на выборы в Мосгордуму Сергея Митрохина. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне неформально сказали, что заседание по моей регистрации или нерегистрации должно было состояться сегодня, в пятницу. Однако когда вчера представитель моего штаба позвонил пресс-секретарю ОИК Артему Коробьянцу, тот ему ответил, что сегодня заседания не будет, поскольку отсутствует кворум», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что расценивает эту задержку с регистрацией как нежелание допускать его к участию в выборах.

По его словам, дату следующего заседания ОИК N 43 ему до сих пор не сообщили.

30 июля Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.