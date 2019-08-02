В Москве арестованы четверо фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Меру пресечения им избрал Пресненский суд. Между тем следователи заявили на заседании, что до сих пор не установили организаторов беспорядков.

Скорость и слаженность, с которой суд отправлял под стражу участников субботних протестов, удивила сегодня даже опытных журналистов. Ходатайство следователей рассматривали сразу три судьи. Наименьшей интерес у прессы вызвало заседание по делу уроженца Узбекистана, но российского гражданина Самариддина Раджабова. Этот столичный подросток с неоконченным средним образованием заставил судью Катерину Кириченко сделать ему замечание: он все время улыбался. Будьте посерьезнее, ничего смешного здесь нет, — довольно резко сказала председательствующая и передала слово сотруднику Следственного комитета. Она напомнила о сути дела

Пластиковая бутылка попала в полицейского по фамилии Линник, причинив ему боль в области шеи. По этому, Раджабова обвиняют и по статье о применении насилия в отношении представителям власти. Среди оснований для ареста следовать назвала то, что фигурант скрылся с места преступления. Раджабов удивился, ведь скрывался он в ОВД, куда его доставили после задержания на Трубной площади. Свою вину молодой человек не признал. Ближайшие два месяца он проведет в изоляторе.

Неубедительно смотрелись следователи на заседании по аресту Ивана Подкопаева. Его также задержали на Трубной, содержимое рюкзака вызвало вопросы. Там нашли, среди прочего, молоток и канцелярский нож. Подкопаев поначалу терялся, но после консультаций с адвокатом внятно объяснил, что противогаз нужен ему ежедневно для работы, он по профессии – техник, а газовый баллончик – для защиты от злых собак. Председательствующий Сергей Артемов попросил следователя перечислить доказательства, указывающие на вину фигуранта. Представитель СК занервничал, сослался на материалы следствия, судья ответ удовлетворил. Мера пресечения та же – содержание под стражей. Вину Подкопаев не признал.

Судья Александра Авдотьина встретилась сразу с двумя фигурантами. Кирилл Жуков возле Тверской площади приподнял забрало шлема одного из силовиков. Ближайшие два месяца он также проведет в СИЗО. Мужчина в знак протеста объявил голодовку.

Заседание с участием Алексея Миняйло, волонтера штаба Любови Соболь отличилось от остальных. Свидетелями выступили друзья и отец обвиняемого. С их слов, Миняйло – человек честный, православный и патриот, скрываться не будет. Среди слушателей была и мать фигуранта Надежда.

Поручиться за Миняйло согласились член президентского совета по правам человека Екатерина Шульман и телеведущая Татьяна Лазарева. Защита заявила о готовности внести залог – 1 миллион рублей. Сам Миняйло заявил об отсутствии доказательств его вины, нет ни фотографий, ни показаний. К тому же, в акции он не успел поучаствовать. Его задержали. Два месяца он проведет за решеткой.

Блогера Егора Жукова, у которого ночью прошли обыски, пришли поддержать его друзья и однокурсники по Высшей школе экономики. Среди них студентка Полина.

Поручиться за Жукова согласилась проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. Ранее ее успешно зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. Вопрос об аресте Жукова решится в ближайшее время.

Источники ТАСС сообщили сегодня еще о пяти задержанных по делу о беспорядках. Их личности пока не раскрываются. Аресты людей, не причастных к организации каких-либо беспорядков, заслуживает осуждения. Такое мнение в нашем эфире высказал первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин. Свою позицию он объяснил на примере студента ВШЭ Егора Жукова, вопрос об аресте которого решается сегодня. Необоснованное заключение в СИЗО может вынудить человека сознаться в том, чего он не совершал, это сломает его судьбу, — считает Алексей Макаркин. Следственный комитет объединил в одно дело дела о массовых беспорядках и применение насилия к представителям власти, возбужденные после московского митинга 27 июля. Копию постановления опубликовал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков. В документе сказано, что оба преступления, цитирую, «совершены одним лицом». Чиков также уточнил, что делом занимаются 84 следователя. Организаторы массовых беспорядков пока не установлены. Действия российских властей накануне выборов привели к обострению политического кризиса. Такое мнение в нашем эфире высказала доктор юридических наук Елена Лукьянова. Необоснованные аресты только усугубят ситуацию, — считает Елена Лукьянова.