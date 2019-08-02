Совет при президенте по правам человека не отправит наблюдателей на завтрашние протесты

Это сообщил Интерфаксу глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, наблюдатели будут направлены на митинг 10-го августа, а завтра каждый из членов совета может пойти на акцию за свободные выборы по собственному желанию. Федотов добавил, что сам он не пойдет, у него другие планы.

Московская полиция неоднократно призывала граждан не участвовать в завтрашних протестов, которые намечены на Бульварном кольце с 14-ти часов.