Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его администрации намерен уйти в отставку

По его словам, все ключевые люди, которые пришли вместе с ним во власть, с самого начала договорились, что напишут заявления об увольнении. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не могут справиться с обязанностями, то этот человек уйдет в отставку, — сообщается на официальном сайте главы Украины. Зеленский уточнил, что заявление об увольнении Андрея Богдана не подписано.

Богдан был советником и юристом миллиардера Игоря Коломойского.