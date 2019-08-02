Матч «Ростов» – «Спартак» был организован с нарушением регламента безопасности

Принимающая сторона совершила серьезные ошибки, — говорится в заявлении Российского футбольного союза. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле.

Встреча второго тура Премьер-лиги прошла 20-го июля. После игры болельщики «Спартака» долго не могли покинуть стадион. Затем появилось видео, на котором в толпу фанатов, которые стоят, не проявляя агрессии, врываются силовики и начинают их бить дубинками.