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17:03, 02 августа 2019

В российском МИДе назвали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «серьезной ошибкой»

В НАТО, между тем, заявили о том, что поддерживают решение Вашингтона.
«Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершенных Россией нарушениях ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис», — говорится в опубликованном на сайте МИДа сообщении. Там утверждается, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от установленных соглашением ограничений и, цитата, «лицемерно прикрывается рассуждениями о том, что ДРСМД устарел». Замглавы МИДа Сергей Рябков также призвал НАТО объявить встречный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. В альянсе же заявили, что это предложение не заслуживает доверия, поскольку Москва в течение многих лет развертывала такие ракеты. При этом в НАТО рассчитывают на конструктивные отношения с Россией, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. По его словам, альянс согласовал набор мер для усиления обороны после распада ДРСМД, но торопиться с их реализацией не будут. В НАТО подчеркивают, что не хотят новой гонки вооружений.
США объявили об официальном выходе страны из ДРСМД. Американская сторона возложила вину на Россию, которая отказалась уничтожать ракеты, нарушающие условия договора. Москва утверждает, что полностью выполняет положения соглашения.



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