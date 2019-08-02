Проректор Высшей школы экономики поручилась за студента вуза, задержанного по делу о массовых беспорядках

Валерия Касамара просит не заключать под стражу 21-летнего Егора Жукова. Это сообщил в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Пресненский суд Москвы решает вопрос о мере пресечения. Поддержать Егора Жукова в суд пришла его однокурсница Полина. Девушка сказала нашему корреспонденту, что Жуков всегда старался помочь людям. Ранее сегодня Пресненский суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках. Его возбудил Следственный комитет после акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму 27-го июля. Журналисты и правозащитники, которые там находились, отмечают, что никаких массовых беспорядков не было.