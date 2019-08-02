Бизнесмен Дмитрий Шалай, который угрожал взорвать машину в центре столицы, приговорен к 2-м годам колонии

Судья Тверского суда Москвы Марина Сизинцева признала его виновным в хулиганстве, — передает ТАСС. По решению суда к жителю Приморья будут применены принудительные меры медицинского характера – это наблюдение и лечение у психиатра в колонии. У мужчины есть малолетние дети, супруга-инвалид и пожилые родители.

Согласно материалам дела, в октябре прошлого года Дмитрий Шалай приехал на машине к Кремлю и угрожал взорвать газовый баллон, если ему не дадут лично встретиться с Владимиром Путиным и главой Росгвардии. Последний, Виктор Золотов, приехал на встречу и убедил мужчину сдаться полиции. В соцсетях многие предполагали, что опубликованное видео было постановочным.