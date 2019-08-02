Против сотрудников ФБК могут возбудить уголовные дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией могут возбудить уголовные дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Об этом пишет издание «Проект» со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД. Одним из фигурантов может стать соратник Алексея Навального Леонид Волков. В своем Твиттере он написал, что, судя по всему, хотя объявить отмыванием денег все пожертвования – то есть, сделать невозможным финансирование региональных штабов Навального.