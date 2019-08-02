В Петербурге планируют открыть музей геральдики

Он, по планам чиновников, сможет заработать уже через три года.

Открытие музея запланировано на 2022 год. Его приурочат к трёхсотлетию создания в России Геральдической службы. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на замдиректора Эрмитажа Георгия Вилинбахова. По его словам, сейчас специалисты работают над фасадом будущего музея, в следующем году они займутся уже внутренней отделкой. При этом выставочный фонд сформируют полностью из коллекции Эрмитажа: там хранятся изображения гербов, фамильные печати, знамена и штандарты. На втором этаже здания, как планируется, сделают выставку наград. Музей займет здание Биржи на Васильевском острове: его сейчас как раз реставрируют и приспосабливают для современного использования. Там восстанавливают заложенные век назад дверные проемы и созданные тогда же фонари.

Здание Биржи построили в самом начале XIX века. В советское время там открыли Центральный Военно-морской музей.