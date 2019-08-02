Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против России в связи с делом Скрипалей, — сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники. Санкции введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Каких сфер они коснутся – пока неясно, — сказал в эфире «Эха» руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ограничения, которые США ввели год назад, касались запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, в том числе о тех, которые используются в авиационной отрасли.