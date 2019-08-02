В Москве суд арестовал четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции 27 июля

Несмотря на все доводы защиты, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов и Алексей Миняйло пробудут под стражей до 27 сентября. Никто из них свою вину не признал. Миняйло утверждает, что на акции его не было – он находился в суде с Любовью Соболь, в штабе которой работает. Раджабов говорит, что приехал в центр не на акцию, а на встречу. А адвокат Подкопаева опроверг утверждение следствия о том, что его подзащитный после акции скрылся – это невозможно, поскольку он был задержан на митинге и доставлен в спецприемник. Жуков считает выдвинутые обвинения необоснованными и после ареста объявил голодовку. На заседании суда по избранию ему меры пресечения представитель Следственного комитета заявил, что организаторы массовых беспорядков пока не установлены. Между тем, агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что задержаны еще пятеро подозреваемых. Их фамилии не называются. Мера пресечения для них будет избрана в понедельник.

Сегодня обвинение в участии в массовых беспорядках также предъявили 21-летнему видеоблогеру Егору Жукову. Он свою вину не признает, от дачи показаний отказался.