Посольство России в Лондоне направило новую ноту в британский МИД с требованием прояснить судьбу Скрипаля и его дочери

Посольство России в Лондоне направило новую ноту в британский МИД с требованием прояснить судьбу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они пропали после инцидента в Солсбери. Как утверждает посольство, на сегодняшний день остается без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Foreign Office, а также в запрос по линии Генеральной прокуратуре об оказаниях правовой помощи.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Российские власти это отрицают.