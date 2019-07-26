Эксперт: США могут отозвать посла из России в рамках второго пакета санкций по делу Скрипалей

США могут отозвать посла и поспособствовать прекращению прямого авиасообщения с Россией в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«В этом пакете есть вещи, которые фиксируют сложившуюся ситуацию: запрет американским банкам выдавать кредиты российским властям или отказ от американской финансовой помощи России. Далее начинаются разные страшилки, к которым можно относиться по-разному. Например, снижение уровня дипломатических отношений с Россией, то есть отзыв посла, а также прекращение прямого авиасообщения государственных компаний между Россией и США», — заявил он.

Кроме того, есть предложения запретить операции российских государственных банков на американской территории и прекратить российско-американскую торговлю и импорт из России за исключением продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Однако, по словам А.Кортунова, на это Д.Трамп вряд ли согласится пойти, поскольку «это противоречит его философии».

А.Кортунов предположил, что содержание пакета санкций США станет известно в течение ближайших дней.

Ранее СМИ сообщили о введении США второго пакета санкций против России в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Сферы, которых коснутся санкции, пока неизвестны.