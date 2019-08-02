Авиация министерства обороны за сутки потушила более 90 тысяч гектаров горящих сибирских лесо

Авиация министерства обороны за сутки потушила более 90 тысяч гектаров горящих сибирских лесов, — сообщили Интерфаксу в военном ведомстве. В авиационную группировку входит 10 самолетов Ил-76 и 10 военно-транспортных вертолетов. В свою очередь, в МЧС утверждают, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в 5 раз.

В том, что пожары на востоке России долго не тушили, есть и политические причины, — уверена газета «Московский Комсомолец».

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской области, а также в Красноярском крае. По последним данным, которые предоставляет Авиалесоохрана, горит более 3 миллионов гектаров леса.