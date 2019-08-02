Столичные власти отказались согласовать оппозиции пикеты на Бульварном кольце, запланированные на завтра

Зато они разрешили провести акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа, однако не в том формате, на который рассчитывали организаторы.

Заявка на проведение 12 пикетов на Бульварном кольце была подана муниципальными депутатами с нарушением сроков – менее, чем за 3 дня до мероприятия. На этом основании организаторам и отказали в согласовании, пояснили в префектуре Центрального административного округа. Следом с предостережением выступила полиция, предупредив, что за организацию несанкционированных акций и участие в них предусмотрена ответственность. На нарушения будут реагировать оперативно. Между тем, одна из заявителей Елена Русакова сообщила агентству «Интерфакс», что муниципальные депутаты все равно придут, чтобы встретиться со своими избирателями. Русакова также подавала заявку на 10 августа, предложив мэрии три площадки: шествие до проспекта Сахарова или митинги на Волхонке или площади Свободной России. Но согласовали ей только митинг на Сахарова на 100 тысяч человек. Русакова отметила, что это требует обсуждения. Она считает необходимым провести открытую встречу с заявителями всех акций, намеченных на следующую субботу.

Ранее Либертарианская партия пыталась согласовать акцию на Лубянке 3 августа, но власти согласились только на проспект Сахарова, партия отозвала заявку. Штаб Алексея Навального также создал в Facebook страницу, на которой сторонников призывают завтра выйти на так называемую «прогулку по бульварам». Полиция вынесла организаторам предостережение.