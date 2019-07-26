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Эксклюзив Эха 15:00, 02 августа 2019

Пресненский суд арестовал первых фигурантов дела о массовых беспорядках

Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов и Алексей Миняйло останутся в СИЗО до 27 сентября. После того, как судья вынес свое решение, Жуков объявил голодовку. Миняйло голодает уже 20 дней, — сообщает «Агора».

Вчера Следственный комитет сообщил, что по делу о массовых беспорядках 27 июля могут быть привлечены к ответственности более 10 человек. Сегодня предъявлены обвинения соратнику Дмитрия Гудкова, студенту факультета политологии Высшей школы экономики Егору Жукову. За него готова поручиться кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара.

Суд арестовал четверых фигурантов дела о массовых беспорядках. Мать одного из обвиняемых, Алексея Миняйло, утверждает, что ее сын вышел на митинг не по политическим, а по идеологическим мотивам. Он не мог мириться с незаконным недопуском на выборы независимых кандидатов, — сказала корреспонденту «Эха» Надежда Миняйло.

Алексей Миняйло и еще трое обвиняемых останутся в СИЗО до 27 сентября.

По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 подозреваемых, — сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Мера пресечения будет избрана им в понедельник.



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