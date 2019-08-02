Мэрия Москвы анонсировала фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького 3 и 4 августа

Заявлены знаменитые рок-музыканты, в частности, группы «Брако» и Tequilajazzz. Правда, сами музыканты заявили, что им ничего об этом неизвестно. «Если вы видите афишу фестиваля «Шашлыка» с участием группы «Браво», имейте в виду: 3 августа мы нигде не выступаем», — написал в Фейсбуке лидер группы Евгений Хавтан. Лидер Tequilajazzz Евгений Федоров также сообщил, что группа не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3 августа. В то же время, свое участие в фестивале подтвердили Чайф, Сплин, «Ума Турман», а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.