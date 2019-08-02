Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987, утратил силу

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987-ом году, с сегодняшнего дня утратил силу. Это произошло по инициативе американской стороны, — говорится в официальном сообщении МИД России. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео возложил вину на Россию, которая, по мнению Вашингтона, не соблюдала договор. НАТО поддержало Америку и возложило ответственность за прекращение действия договора на Москву. Альянс пообещал разработать пакет «сбалансированных мер» для противодействия России и защиты союзников.