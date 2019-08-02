Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Миняйло – 4 фигуранта дела о массовых беспорядках

Миняйло свою вину не признает. Он заявил, что хотел принять участие в акции 27 июля, но не успел – его задержали раньше. Миняйло подчеркнул, что голодает и никакой опасности не представляет.

За Миняйло поручились Екатерина Шульман и Татьяна Лазарева, а родители были готовы внести залог в размере 1 миллиона рублей, — сообщает ТАСС.

Сегодня же суд арестовал до 27 сентября трех других фигурантов дела о массовых беспорядках – Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Ни один из них виновных себя не признал.