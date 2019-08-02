Проходит заседание комитета РФС, на котором рассматривается инцидент в Ростове, где ОМОН избил болельщиков Спартака

В эти минуты проходит заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором рассматривается инцидент в Ростове, где ОМОН избил болельщиков Спартака.

После матча российского чемпионата между Ростовом и Спартаком фанатов изолировали в подтрибунном помещении. Стюарды перестали выпускать болельщиков, что вызвало возмущение. После короткой перепалки, в которой принимали участие всего несколько человек, на месте появился ОМОН, который рассек толпу надвое. Полицейские избивали людей, в том числе и тех, кто стоял спокойно, продолжая это делать, даже после того, как они падали на пол. В МВД объяснили, что целю было задержать человека, который зажег на трибуне петарду, однако видеозапись с камер наблюдения, которая была выложена в сеть накануне заседания этой версии не подтверждает. Насилие было немотивированным. В протоколе матча этот инцидент отражен не был, поэтому КДК рассматривает его только сейчас, больше недели спустя. В Спартаке к случаю отнеслись резко негативно, потребовав лигу разобраться.

По итогам рассмотрения дела стадион Ростов-арена может быть дисквалифицирован за неумение принимающей стороны организовать охрану порядка и обеспечить безопасность болельщиков.