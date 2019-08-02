Пресненский суд арестовал троих фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Нескольких фигурантов обвиняют также в применении насилия против силовиков.

Меру пресечения фигурантам определяют довольно быстро. Слушания шли одновременно в нескольких кабинетах. Под стражу на два месяца отправили Кирилла Жукова, который поднял забрало шлема одного из силовиков. Арестован и Иван Подкопаев. Его задержали вечером на Трубной площади. В рюкзаке обнаружили нашли перцовый баллончик и молоток. Самариддин Раджабов якобы кинул в омоновца пластиковую бутылку, причинив ему боль в области шеи. Во всех случаях следователи почти не говорят о доказательствах. Необходимость ареста объясняют тем, что фигуранты могут скрыться или рассказать о следствии сообщникам. Организаторов беспорядков, к слову, до сих пор не установили. Сейчас решается вопрос об аресте Алексея Миняйло — это соратник и тренер сборщика подписей Любови Соболь. На слушаниях свидетелями выступили его отец и однокурсники, заметив, что Миняйло — православный человек и патриот, прятаться не будет. Поручиться за него готовы члены президентского совета по правам человека Екатерина Шульман и Екатерина Винокурова, а также телеведущая Татьяна Лазарева. Также защита предлагает залог миллион рублей — это деньги родителей Миняйло.