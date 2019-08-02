Politico: США вводят новые раунд санкций в отношении России из-за дела Скрипалей

США вводят новые раунд санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. С такой публикацией вышел американское издание Politico.

Издание ссылается на свои источники в Белом Доме. Они сообщили, что указ о введении санкций подписал Дональд Трамп. Это требование закона, который был принят ещё в 1991 году: он обязывает президента США вводить новый раунд санкций, если по итогам первого страна продолжила вести старую политику.

Издание предполагает, что на Дональда Трампа оказали давление конгрессмены из обеих партий, которые направили ему письмо с требованием ввести новый санкции в отношении России, так как ситуация не изменилась. При этом, оказывается, власти США подготовили документ о санкциях ещё в Марте, но он ожидал подписи президента. О каких именно санкиях идёт речь, в статье не говорится.

Politico также пишет, что президент Трамп продолжает приуменьшать степень влияния России на ход выборов в США. Также пока до сих пор неясно беседовали ли о санкциях оба президента по телефону во время разговора в минувшую среду.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте прошлого года. Власти Великобритании обвинили в этом Кремль. Москва эти обвинения отрицает.