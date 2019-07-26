Россия может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных ДРСМД

Россия может разместить ракеты ближе к Соединенным Штатам в случае развертывания Вашингтоном систем, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Интерфаксу замглавы МИДа Сергей Рябков.

Военный обозреватель, заместитель главного редактора «Ежедневного журнала» Александр Гольц считает заявление дипломата «пустой угрозой», поскольку ни одна из стран не согласится на их размещение.

Теоретически ракеты могут долететь до Аляски с Дальнего Востока, но это не самый разумный вариант, добавил Александр Гольц.